Haberler » Güncel » Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi - Haber

Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

30.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:00Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi
'nın kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.
Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.
Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

Hollanda, Lahey, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:17 Bir günde üçüncü olay: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
00:17 Doğu Anadolu'da kar uyarısı
00:17 Kemaliye'de altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin toplantı
00:15 Beyoğlu Masumiyet Müzesi'nde yangın (1)
00:15 Beyoğlu masumiyet müzesi'nde yangın
00:14 Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
02:56 Kendisine 500 TL borcunu ödemeyen kuzenini silahla vurdu
30.11.2019 00:24:10