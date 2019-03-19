Hollanda'nın Utrecht Kentinde Tramvay Saldırısı - Polis: Zanlı Gökmen Tanış ile Ölenler Arasında...

Hollanda polisi, Utrecht kentinde dün bir tramvayda düzenlenen saldırının zanlısı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında doğrudan bir ilişki tespit edilmediğini açıkladı.<br><br>Açıklama, Utrecht polisinin Twitter hesabından yapıldı.<br><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1107951976023814145'>https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1107951976023814145</a><br><br>Utrecht polisi saldırıda yaşamlarını yitirenlerin 19 yaşında bir kadınla, 28 ve 49 yaşlarındaki iki erkek olduğunu da açıkladı.<br><br>Üç kişinin ağır yaralı oldukları da duyuruldu.<br><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1107955005175332865'>https://twitter.com/PolitieUtrecht/status/1107955005175332865</a><br><br>37 yaşındaki Türkiye doğumlu zanlı Gökmen Tanış dün Utrecht'in Oudenoor kentindeki bir evde gözaltına alınmıştı.<br><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47611776'>Hollanda'da 3 kişinin öldüğü tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış gözaltına alındı </a>