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Son dakika: Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Son dakika: Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

09.09.2019 21:45

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırının bir evde gerçekleştiği ve bir kişinin ailesini öldürdüğünden şüphelendiklerini bildirdi. Şüpheli kişinin polis olabileceği duyuruldu.

"ÇOK CİDDİ BİR SİLAHLI SALDIRI"

Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından 'çok ciddi bir silahlı saldırı' ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu. Yerel medya, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.

Son dakika: Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Hollanda, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2)
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XERXES: Yahu bana ne? Niye avrupa ülkelerinde olunca bu kadar kıymetli oluyor?
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