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Hollanda polisi: silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

09.09.2019 21:49 Hollanda polisi: silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, saldırının bir evde gerçekleştiği ve bir kişinin ailesini öldürdüğünden şüphelendiklerini bildirdi. Şüpheli kişinin polis olabileceği duyuruldu.

Hollanda polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır  yaralandığını duyurdu.

Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından 'çok ciddi bir silahlı saldırı' ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.

Yerel medya, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.



Hollanda, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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