Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu'dan Avrupa'ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.
17.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:02
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda , Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu'dan Avrupa'ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.
Europol'den yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda'ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.
Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya'da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
Europol'den yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda'ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.
Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya'da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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