Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldı
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
19.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:02
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde korona virüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı. Aniden yere düşen Bakan Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı. Bakan Bruins, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. - AMSTERDAM
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde korona virüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı. Aniden yere düşen Bakan Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı. Bakan Bruins, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. - AMSTERDAM
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Hollanda, Politika