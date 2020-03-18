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Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, Kovid-19 toplantısında baygınlık geçirdi. Bakan kısa sürede kendini toparlayarak ayağa kalktı. Olay sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

18.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:55

Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.

Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadesini kullandı. Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.

Hollandalı Bakan Brono Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs Avrupa'yı adeta esir aldı. Son verilere göre 1705 vakanın görüldüğü Hollanda'da 43 kişi hayatını kaybetti.

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Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

Kaynak: AA

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Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, yeni tip koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Hollanda, Güncel

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