Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Hollanda Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Norveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yaptırıma hazırlandığı, iki ülkenin Türkiye'ye silah satışını durdurduğu bildirilmişti. İsveç Parlamentosu da Avrupa Birliği'den (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istemeye karar vermişti.

TÜRK BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILMIŞTI

Harekatın başlamasının ardından Hollanda kınama mesajı yayınlayarak Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Dün de Hollanda parlamentosu Türkiye'ye yönelik yaptırım önerisi sunmuştu.

Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi, yaptırım önerisinin iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördüğünü duyurmuştu.

Ayrıca, Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

FİNLANDİYA VE NORVEÇ DE ASKIYA ALMIŞTI

Ayrıca, Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

DIŞİŞLERİNE MAİL GÖNDERDİ

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, AFP'ye gönderdiği mailinde, "Durumun karmaşık olduğunu ve sürekli değiştiğini göz önüne alırsak, Dışişleri Bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye savunma ya da farklı amaçlı kullanımlar için yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı." dedi.