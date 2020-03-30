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Hollanda TV'si: Türkiye kökenli liderin istifasında "kadın meslektaşına yönelik sınırı aşması"...

Hollanda'da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu, 21 Mart'ta genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.

30.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:50
Hollanda TV'si: Türkiye kökenli liderin istifasında

Hollanda 'da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu 'nun, 21 Mart'ta açıkladığı genel başkanlığı bırakma kararında, "parti üyesi bir kadına yönelik sınır aşan davranışlarının" etkili olduğu belirtildi.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yer alan habere göre, evli ve 2 çocuk babası Tunahan Kuzı, Denk Partisi liderliğini, parti çalışanı bir kadınla olan "sınır aşan ilişkisi" nedeniyle bıraktı.

Denk Partisi'nin kadın çalışanı, Kuzu'nun görüşmelerinde "iş ilişkisinden daha fazlasını istediğini" belirtti. Denk liderinin daha saldırgan bir tutumla gücünü kötüye kullanması üzerine Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'i bilgilendirdi. Ancak Arib, konuya dahil olmak istemediğini bildirdi.

Olayın odağındaki kadın çalışan, Denk Partisi'nin diğer iki milletvekili Selçuk Öztürk ve Fas kökenli Farid Azarkan'ı da bilgilendirdi. HP de Tijd dergisine göre, Azarkan, Kuzu'nun yaptığı şeyin hiçbir mazereti olamayacağını söyledi.

Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk de, kadın çalışanla temasa geçti. Öztürk, Denk'in Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca ile birlikte, parti çalışanı kadını Kuzu ile yüzleştirmek istediğini söyledi. Kadın çalışan bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Kuzu, Denk Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Tunahan Kuzu, suçlamaları reddederek, "sınır aşan davranış" iddiasının doğru olmadığını savundu.

Hollanda'da göçmenlerin yoğun şekilde destek verdiği İşçi Partisi'nden (PvdA) milletvekili seçilen Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, 2015 yılında iktidar ortağı olan partilerinin, Türkiye kökenli tarikat ve cemaatlerin finansal kaynaklarının araştırılması önerisine karşı çıktıkları gerekçesiyle ihraç edilmişti.

Kuzu ve Öztürk, PvdA'dan ihraçlarının ardından Denk Partisi'ni kurdu. Denk, Son seçimlerde Türkiye ve Faslı seçmenlerin oylarıyla 3 milletvekilliği kazandı. Denk Partisi, Hollanda Meclisi'ndeki tartışmalarda sık sık, "Erdoğan hükümetinin Hollanda'daki kolu" suçlamalarına hedef oldu.

BBC
Etiketler: Hollanda, Türkiye, Kuzu, Dünya

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