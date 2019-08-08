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Hollanda ve İsviçre'ye UNRWA uyarısı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde düzenlenen basın toplantısı Mülteci Halk Komiteleri Başkanı Muayyin Ebu Ukal'ın açıklamaları Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Mülteci Halk Komiteleri, Hollanda ve İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Filistinli...

08.08.2019 16:16 Hollanda ve İsviçre'ye UNRWA uyarısı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'deki BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde düzenlenen basın toplantısı
Mülteci Halk Komiteleri Başkanı Muayyin Ebu Ukal'ın açıklamaları Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Mülteci Halk Komiteleri, Hollanda ve İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yönelik yardımları askıya alma kararının ciddi insani sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.
Mülteci Halk Komiteleri Başkanı Muayyin Ebu Ukal, Hollanda ve İsviçre'nin kararıyla ilgili Filistinli grupların katılımıyla Gazze'deki BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde basın açıklaması yaptı.
UNRWA'nın yardımlarının bölgedeki barış ve istikrarın devamı için önemli olduğunu belirten Ebu Ukal, "Yardımları askıya alan ülkeleri kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. BM'ye bağlı bu kuruluşun çalışması insani bir ihtiyaçtır. Yardımları askıya alma kararının ciddi insani sonuçlara neden olacağı konusunda uyarıyoruz." dedi.
UNRWA'nın daha sıkı denetlenmesi için her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Ebu Ukal, ayrıca kuruluşun çalışmalarını sürdürmesi için bütçesine sürekli kaynak oluşturulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler, Hollanda, İsviçre, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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