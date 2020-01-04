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Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti

ANTALYA'da yaşayan Emin G. (36), oturduğu apartmanın asansöründe, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

04.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:09 Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti

ANTALYA'da yaşayan Emin G. (36), oturduğu apartmanın asansöründe, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında  ilçesi Hurma Mahallesi 251 Sokak'ta meydana geldi. Ağabeyi ile kalan Emin G., henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, asansörde tabancayla başına tek el ateş etti.  Emin G.'nin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemelerin ardından Emin G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Emin G.'nin bugün 'da yaşayan ailesinin yanına gitmek için uçak bileti aldığı kaydedildi.



Konyaaltı, Hollanda, Güncel

Kaynak: DHA

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