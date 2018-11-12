Hollanda'ya Yatırım Çağrısı

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Hollanda Türkiye Ticaret Odası ile işbirliği yaparak bu ülke ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, Başkan Vekili Adnan Büyükbilgin, Vergi Uzmanı Maurice Clerque ve Avukat Gönül Kaya'nın katıldığı toplantıda, ticari olanaklar ele alındı. Toplantıda açılış konuşması yapan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, bu ülkenin yüzde 16'lık pay ile Türkiye'ye en çok doğrudan yabancı yatırım yapan ülke olduğuna dikkat çekti.

YATIRIM İLİŞKİLERİ ARTTIRILMALI

Hollanda ekonomisinin son derece dışa açık ve küresel pazarda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Özkardeş, Türkiye'nin de Hollanda'da 10 milyar Euro'nun üzerinde yatırımı olduğuna değinerek, "Bu çerçevede ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerinin daha da gelişmesine İzmir Ticaret Odası her zaman katkı koymaya hazırdır" dedi.

SUNUMA BÜYÜK İLGİ

Toplantıda söz alan Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre de derneğin faaliyetlerin anlattı. Hollanda'da iş kurma, yatırım yapma ve Hollanda ile ticari işbirliği olanakları konusunda sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, Hollanda'da vergilendirme işlemleri, göç yasası, işçi ve işverenlerle ilgili yasalar ve tesis kurma şartları gibi konularda detaylı bilgiler verildi.