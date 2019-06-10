Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu oldu

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda
'yı 1-0 yenen Portekiz
şampiyonluğa ulaştı. Avrupa
futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi. Portekiz'in Porto
kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes'in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz, kupanın sahibi oldu.
Öte yandan Türkiye
liginde Kasımpaşa
ve Beşiktaş
formaları giyen Hollandalı Ryan Babel
, ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı.
Kaynak: Euronews.com
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