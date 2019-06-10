10.06.2019 08:08
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Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu oldu

Hollanda

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes'in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz, kupanın sahibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda'yı 1-0 yenen Portekiz şampiyonluğa ulaştı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasındaki karşılaşmayla belirlendi. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gonçalo Guedes'in 60. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Portekiz, kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye liginde Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı Ryan Babel, ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika süre aldı.
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Kaynak: Euronews.com
Porto, Hollanda, Portekiz, Spor

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