Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Avrupa Birliği (AB) üye ülke dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı (EEAS) Josep Borrell Fontelles başkanlığında Brüksel'de toplandı.

Atanmasından bu yana ilk kez AB Dışişleri Konseyi'ne başkanlık eden Fontelles, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini söyledi.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Brüksel'de AB üye ülke dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesi Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma oldu. Toplantıda 10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesinde dünyada insan haklarının korunmasına yönelik öneriler de görüşüldü. AB'nin insan hakları konusundaki çalışmaları, elindeki araçları ve önümüzdeki aylarda bu alanda yapılabilecek muhtemel çalışmalar masaya yatırıldı.

'RESMİ AÇIKLAMANIN ARKASINDAYIZ'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, yaptığı açıklamada Türkiye-Libya Anlaşması'nı ele aldıklarını belirterek, anlaşma sonrasında yapılan resmi açıklamanın arkasında olduklarını yineledi. Libya hakkında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Fontelles, Alman Dışişleri Bakanının Konseyi bilgilendirdiğini, Berlin sürecinin Libya için daha faydalı sonuçlar doğurmasını beklediklerini belirtti.

"İLLEGAL OLDUĞUNU SÖYLEMİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fontelles, bir gazetecinin Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma hakkında görüşmeler hakkında daha fazla detay istemesi üzerine bu anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini, Yunanistan ve Rum Kesiminin endişeleri olduğunu, kendilerini yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ancak henüz hukuka aykırılık olup olmadığını analiz ettiklerini belirtti.

HOLLANDALI BAKAN'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK AÇIKLAMASI

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Hollanda her zaman uluslararası kanunun savunucusu oldu. Bu konuda Yunanistan'ın yanındayız. Uluslararası kanunlar uygulanmalı" dedi.

ERDOĞAN: LİBYA MUTABAKATI İLE YUNANİSTAN'IN ELİ KOLU BAĞLANDI

TRT Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye ile Libya arasında yapılan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' anlaşmaları ile ilgili, "Yunanistan, Mısır, İsrail ve Rum Yönetimi bu bölgede Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz. Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok." dedi.