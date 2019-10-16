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- Hollandalı çiftçilerden protesto- Çiftçiler traktörlerle yolu kapattı

- Hollandalı çiftçilerden protesto Çiftçiler traktörlerle yolu kapattıURTRECHT- Hollanda'da ülkedeki sera gazı emisyonu sorununda günah keçisi olarak görülmekten şikayet eden çiftçiler, traktörleriyle gerçekleştirdikleri eylemle otoban ve yollarda trafiği felç etti.

16.10.2019 14:43
- Hollandalı çiftçilerden protesto
Çiftçiler traktörlerle yolu kapattı
URTRECHT- Hollanda'da ülkedeki sera gazı emisyonu sorununda günah keçisi olarak görülmekten şikayet eden çiftçiler, traktörleriyle gerçekleştirdikleri eylemle otoban ve yollarda trafiği felç etti.
Hollanda'da sera gazı emisyonu sorununda günah keçisi olarak çiftçiler, Utrecht'te traktörlerini alıp yola çıktı. Lahey'e gitmeyi hedefleyen çiftçiler sabahın erken saatlerinde karayolunda konvoy oluşturdu. Utrecht kenti çevresinde karayolunda 375 kilometre boyunca trafik yoğunluğu oluştu.
Micha Bouwer adlı çiftçi, "Geçtiğimiz yıl emisyona dair bir şey duymadınız ama nasılsa birden hayati bir sorun oldu" dedi.
- Hollandalı çiftçilerden protesto- Çiftçiler traktörlerle yolu kapattı

Hollanda, Utrecht, Güncel

Kaynak: İHA

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