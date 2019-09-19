Haberler » Spor » Haber

Hollandalı futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü.

19.09.2019 14:30Hollandalı futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü.

Kariyerinde İngiltere'de Burton Albion ve Belçika'da Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Kelvin Maynard, arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şans eseri olayın yakınında bulunan itfaiye ekipleri Kelvin Maynard'a ilk müdahalede bulunsa da kurtaramadı.

Hollanda polisi, güvenlik kameralarında görülen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Maynard son olarak Hollanda 5. lig ekiplerinden Alphense Boys takımının formasını giyiyordu. - İSTANBUL

İngiltere, Amsterdam, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:39 Esnaf Odalarından kan bağışı
16:36 Bakan kasapoğlu: gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz
16:35 1999 doğumlu Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarında!
16:33 Giresunspor, Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı
16:30 Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz"
16:13 Bülent korkmaz: penaltı kararını var sistemi hakemi versin
16:11 Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı