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Hollandalı futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü.

19.09.2019 14:40Hollandalı futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, dün Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü.
Kariyerinde İngiltere'de Burton Albion ve Belçika'da Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Kelvin Maynard, arabasındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şans eseri olayın yakınında bulunan itfaiye ekipleri Kelvin Maynard'a ilk müdahalede bulunsa da kurtaramadı.
Hollanda polisi, güvenlik kameralarında görülen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Maynard son olarak Hollanda 5. lig ekiplerinden Alphense Boys takımının formasını giyiyordu.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)

İngiltere, Amsterdam, Güncel

Kaynak: İHA

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