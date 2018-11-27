27 Kasım 2018, 10:34
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Hollandalı Futbolcu Wesley Sneijder: Bir Gün Galatasaray'a Döneceğim

Katar Liginde forma giyen Wesley Sneijder "Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde. Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim." dedi.

Katar Ligi takımlarından AL Gharafa'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Beyaz TV'de yayınlanan programa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR GÜN GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"

Türkiye'de harika zaman geçirdiğini söyleyen Wesley Snejder, kalbinin hala sarı kırmızı olduğunu söylerken, "Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde. Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray inşallah Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur." dedi.

"FATİH TERİM'LE İYİ İLİŞKİMİZ VAR"

Fatih Terim'e minnettar olduğunu kaydeden Wesley Sneijder, "Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var. ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Youtube'dan hala ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler. Galatasaray'a geri döneceğim." diye konuştu.

Katar,Wesley Sneijder,Galatasaray
27 Kasım 2018 Salı 10:34



YORUMLAR (9)
TOGİ: Karaktersiz insan bunlar aç kalınca geliyor anlayın artık :)
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GEREK YOK: gel be gökyüzüm. . . . .
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SARI KIRMIZI: o gün bugün çık gel.
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KARTAL GOOL GOOL GOL: VAR geldi kel göründü. Eskiden ne günlerdi be Ariferdem kendini yere atar hakem penaltıyı verir hakanşükürsüzde gol yapar paragöz paratorde yendim diye kenarda sevinirdi. Özledi himmetsporlular o günleri. Bir kere aleyhine penaltı verilince hemen ağladılar. Yada alanya maçının ilk dakikasında muzlera rakibe uçan tekme atar hakem görmemezlikten gelir maçı devam ettirirdi. Yada kayseri maçında kayseri 1-0 önde cincon ofsaytten 2 gol atar maç 2-1 biter. Ne günlerdi be. Salatasaraylılar özledi o günleri
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