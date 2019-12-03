Haberler » 3. Sayfa » Hollandalı kadın turist trafik polislerine zor anlar yaşattı - Haber

Hollandalı kadın turist trafik polislerine zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı motosikletle trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle vatandaşlar tarafından durdurulan Hollandalı kadın turist, trafik polislerine zor anlar yaşattı.

03.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:23Hollandalı kadın turist trafik polislerine zor anlar yaşattı
'nın ilçesinde kiraladığı motosikletle trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle vatandaşlar tarafından durdurulan Hollandalı kadın turist, trafik polislerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflememekte direnen ve garip davranışlar sergileyen turist, alkolmetreyi uzun uğraşlar sonucu güçlükle üflerken, alkol almadığı belirlendi. Kadın turist, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü ancak buradan da kaçtı. Kadın, kısa süreli kovalamacanın ardından jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Demokrasi Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halindeki bir vatandaş, bir kadının alkollü olarak motosiklet kullandığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü görünce motosikleti durdurarak trafik ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken ve garip davranışlar sergileyen kadının alkollü olma ihtimali nedeniyle alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Uzun süre alkolmetreyi üflemeyerek trafik ekiplerine güç anlar yaşatan Hollandalı turistin alkollü olmadığı belirlendi. Adı öğrenilemeyen Hollandalı turist, olay yerine çağrılan polis ekibi ve 112 sağlık ekibi eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otel yetkililerinin hastaneye gelmesi beklenirken, hastaneden kaçan turist, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tekrar hastaneye getirildi.

Tercüman aracılığıyla edinilen bilgide, Hollandalı turistin erkek arkadaşıyla birlikte Evrenseki turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığı, kullandığı motosikleti de Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir araç kiralama şirketinden kiralayarak erkek arkadaşıyla Manavgat'a gezmeye geldiği, erkek arkadaşını kaybettiği öğrenildi. Motosiklet, kiralanan firmaya teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı - Haber
15:52 ÖZEL HAREKATIN NEFES KESEN TATBİKATI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Haber
15:49 Başkan Yılmaz özel çocukları ağırladı - Haber
15:48 Didim'de Aralık ayında deniz keyfi - Haber
15:48 Putin'den istihbaratçılara İHA'ları düşürme yetkisi - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 16:01:12