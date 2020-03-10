Hollandalı kulübün Türk patronu
Holllanda birinci futbol ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, bir sure öncesine kadar iflasa sürüuellenmiş, sportif başarıdan uzak bir ekipti.
10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Holllanda birinci futbol ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, bir sure öncesine kadar iflasa sürüuellenmiş, sportif başarıdan uzak bir ekipti. Takımın kaderi Türk iş insanı Işıtan Gün'ün başkanlık koltuğuna oturmasıyla değişti. Nasıl mı? Sizin için araştırdık.
Kaynak: DailyMotion.com
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