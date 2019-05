- Hollandalı öğrencilerin umudu bir Türk öğretmen

Kaynak: İHA

- Hollandalı öğrencilerin umudu bir Türk öğretmenAMSTERDAM - Sosyal Bilimler öğretmeni Volkan Tasdan, Hollandalı öğrencilere sınavlarını geçebilmeleri için ders veriyor. Ülke genelinden öğrencilerin sorularına gece gündüz cevap veren Tasdan, "Irk, din, dil ayırım yapmaksızın bütün öğrencilerin başarısı için çaba sarf ediyorum" dedi. Hollanda'nın Bergen Op Zoom kentinde ortaokulda sosyal bilimler öğretmeni olarak görev yapan Volkan Tasdan sınav zamanı öğrencilerine gönüllü olarak ders veriyor. Öğrencilerine verdiği destekten dolayı takdir edilen Tasdan, 'örnek bir Türk, örnek bir öğretmen' olarak anılmaktan memnun olduğunu söyledi. İHA'ya konuşan 38 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Tasdan, "Öğrenci olarak ders verdiğim ve 3 bin öğrencin eğitim gördüğü Bergen Op Zoom kentindeki okulda 18 senedir ders vermenin mutluluğu içindeyim" dedi.Hollanda'nın yarısının şu anda Mayıs tatilinde ancak Volkan öğretmen ders vermeye devam ediyor. Volkan öğretmen Sosyal Bilimler öğrencilerine her gün ekstra ders veriyor, böylece final sınavını rahat geçiyorlar. Volkan öğretmen, her gün saat 18.00-24.00 saatleri arasında Sosyal Bilimler hakkında soruları olan herkese kendi üslubunca cevap veriyor ve üstelik bu işi tek bir kuruş para almadan ve gönüllü olarak yapıyor. Volkan öğretmen, "Bu öğretmen olmanın bir parçası. Öğrencilerin sınavdan hemen önce oturmasına izin vermemiz garip olmaz mıydı? Yıl boyunca bunun için çalışıyorsun. Amacım herkesin başarılı olmasını sağlamak" dedi."Bu yaptığımın delice olduğu söylendi""Hollanda'da Mayıs'ta okullarda büyük sınavların olduğu bir dönem ve tüm öğrencilerin başarılı olması için caba sarf ediyorum" diyen Volkan öğretmen, "Final sınavı ile ilgili tüm sorular için kendi öğrencim olsun veya olmasın her akşam aranabilecek bir öğretmenim. Birçok öğrenci için sınavlarında başarılı olmaları için bir umut kapısı gibiyim. Tek bir hedefim var, sosyal bilimler dersinde sınava giren tüm öğrencilerin başarılı olmasını sağlamak. Birkaç kez bu yaptığımın delice olduğu söylendi ancak, ancak bunun için yaşıyorum. Stresli öğrencilerle yaptığım sohbetin ortasında eğitimin neden önemli olduğuna da dikkat çekiyorum. Final sınavları başladı, öğrenciler henüz buna buna hazır değil. Ben öğrencilerin hazır olması için yardımcı oluyorum" dedi."Sosyal medyayı öğrenciler için kullandım"Volkan Tasdan, "Bundan birkaç yıl önce Hollandalı bir öğrencim yanıma geldi ve artık okumak istemediğini belirtti. Sebebini sorduğumda bana stres yüzünden derslerden zevk almadığını belirtti. Ben de kendisini yardımcı olacağıma ve eğitimin önemine dikkat çektim. Öğrenciler nasıl başarılı olabilir diye düşündüm. Evimdeki odaların birinde bilgisayarım vasıtasıyla WhatsApp, Facebook Youtube ve sanal alemde ne varsa onları kullanarak öğrencilerin sorularını cevaplamaya başladım. Kısa sürede ülke genelinde sorular sorulmaya başladı. Hiç tanımadığım ve görmediğim öğrencileri yardımcı olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu."İlham verin, motive edin, tutkuyu paylaşın"Volkan öğretmen, "Bundan 20 yıl önce öğrencilerin öğretmenlere karşı saygı ve sevgisi vardı. Ama bugün bu durum değişti. Öğrenciler değişti, peki biz öğretmenler neden değişmeyelim! Öğretmen olarak ilham verin, motive edin, tutkuyu paylaşın. Başkalarına ilham verecek ilham kaynağı olun. Bununla motive oluyorum, böylece başkalarını motive edebiliyorum ve her zaman tutkumla başkalarının tutkusunu arıyorum. Bir öğretmen olarak herkese kendileri için önemli olabilecek araçlar vermeye çalışıyorum. Herkesin yeterli kapasiteye ve emellere sahip olduğuna, ancak çoğu zaman onları nasıl harekete geçireceklerini bilmediklerine ya da bilgi sahibi olmadıklarına ikna oldum. Bu benim asıl amacım, herkese ihtiyaç duydukları gücü vermek. Tüm öğrenciler için video dersleri vererek, sosyal sorunları mümkün olan en uygun şekilde ifade ederek ve tutku ve sevginin önemi hakkında konuşarak ana hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Öğrencilerin başarılı olması beni çok mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.Okuduğu okulda öğretmen olduBergen Op Zoom'deki ortaokulda okuyan Volkan öğretmen, daha sonra bu okulda öğretmen olarak çalışmaya başladı. Volkan Tasdan, "19 yaşında öğretmen oldum ve 19 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. 2012'de yılın en iyi öğretmeni seçildim. Bir zamanlar ders gördüğüm öğretmenler ile aynı okulda ders vermenin mutluluğu içindeyim" dedi. Volkan öğretmen, haftanın 5 günü okulda ders vermenin yanı sıra haftanın 7 günü de 18.00 ile 24.00 saatleri arasında evinde öğrencilerden gelen soruları cevaplıyor ve onların sınavlarda başarılı olmalarına çalışıyor ve üstelik bunu gönüllü yapıyor. Volkan öğretmen, "Amacım öğrencilerin başarılı olması, bunun için bir öğretmen olmadın mı? Bu dönemde öğrenciler için hiçbir şey yapmamanız mantıklı gelmiyor. Eğitim çok önemli ve burada Türk ailelerini sesleniyorum çocuklarınızın eğitimine önem verin" ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Frank Petter: "Tasdan örnek alınması gereken öğretmen"Bergen Op Zoom Belediye Başkanı Frank Petter, "Tasdan örnek alınması gerek bir öğretmen. Kentimizde ve okulumuzda böyle bir öğretmenin olması gurur verici. Okuldan sonra öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için ne kadar çalıştığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.