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Hollandalı turistler Oltu'ya hayran kaldı

Hollandalı turistler Oltu'daki tarihi eserlere hayran kaldılar.

01.08.2019 12:12 Hollandalı turistler Oltu'ya hayran kaldı
Hollandalı turistler Oltu'daki tarihi eserlere hayran kaldılar.

Psikolojik Danışman Olan Brent Van Putten ile Öğretmen olan Yara Metselaar ilk defa geldikleri Oltu'da, Oltu Kalesini, Oltu Rus Kilisesini, Oltu Selçuklu Hamamını ziyaret ettiler.

Hollanda'da Belediye Meclis Üyesi Olan Selami Coşkun tarafından Oltu'ya yönlendirilen turistler Oltu'da olmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Tarihi eserleri ziyaret eden Hollandalı iki arkadaş, Oltu'daki tarihi eserleri çok beğendiklerini fakat eserlerin çok bakımsız olduğunu belirttiler. İki kafadar turist Oltu'da ki gezilerini bitirdikten sonra Yusufeli ilçesine giderek Rafting yapmayı planladıklarını söylediler. - ERZURUM

Danışman, Oltu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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