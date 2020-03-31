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Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti

Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti. İngilizce ve Hollandaca yazılı bir otobüs durağı afişinde, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." ayeti yer aldı

31.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:44
Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti
Hollanda 'da yaşayan Türkler bir hastanenin karşısındaki otobüs durağı reklam tabelasında Kur'an-ı Kerim'den ayete yer vererek koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür etti.

Amersfoort Rahman Camisi yöneticileri, başkent Amsterdam'ın 45 kilometre güneydoğusunda yer alan Meander Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırladı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Hollanda, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti - Haberler

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