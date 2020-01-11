Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı

Hollanda basınının önemli yayın organı NOS, Merih Demiral'a formasını kaybeden Matthijs De Ligt'ın durumu ile ilgili bir inceleme yazısı yayınladı. NOS'un incelemesinde, sezon başında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'tan transfer edilen De Ligt'ın Merih Demiral'ın müthiş formu sebebiyle yedek kaldığı ve Milli futbolcumuza formasını nasıl kaptırdığına dair açıklamalar yer aldı.

NOS: "MERİH DEMİRAL HİÇ ZAYIFLIK BELİRTİSİ GÖSTERMİYOR"

"De Ligt'ın Juventus 'taki ilk sezonunda Bonucci ve Chiellini'nin arkasında bekleyeceği çok belliydi. Ancak Merih Demiral'ın müthiş formu De Ligt üzerinde hayal kırıklığı yaratıyor. Merih Demiral savunmanın ortasında oynadığı maçlarda hiç zayıflık belirtisi göstermiyor." Konuyla ilgili La Gazzetta dello Sport'tan Fabian del Valle'nin görüşlerine yer veren NOS'un haberinde İtalyan muhabirin Merih-De Ligt karşılaştırmasıyla ilgili şu ifadelerine yer verildi:

"MERİH DE LIGT'TEN DAHA AGRESİF BİR SAVUNMACI"

"Merih şimdi formayı kaptı ve artık onu yedeğe çekmek çok zor. Önümüzdeki Roma maçında da Merih'in oynayacağı kesin. Merih adam markajı konusunda daha sağlam, hava toplarında ondan top almak neredeyse imkansız ve De Ligt'ten en büyük farkı daha agresif bir savunmacı olması"

"DE LIGT'İN EN İYİ PERFORMANSINI DAHA GÖREMEDİK"

"De Ligt İtalyan futboluna alışma evresi geçirmedi. Dili öğrenmesi için de zamana ihtiyacı var. Sarri'nin De Ligt'ı kullanamamasının temel sebebi uyum problemi. De Ligt İtalya'ya alışkın olarak Juventus'a gelseydi her şey daha farklı olabilirdi. De Ligt'in en iyi formunu henüz görmedik ama hala çok genç. Biraz daha sabırlı olunmalı beklenmeli."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BELKİ DE LIGT - DEMİRAL İKİLİSİNİ İZLEYECEĞİZ"

"Merih Bonucci ile çok iyi ikili oldu. Bu nedenle de sahada müthiş bir uyum gösteriyorlar. Merih daha çok Chiellini'nin oyun yapısına yakın. Bonucci Merih yanında olduğu zaman daha rahat oynuyor. Belki de gelecek sezon De Ligt - Merih Demiral ikilisini izleyebiliriz."

SARRI'NİN MERİH VE DE LIGT İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Merih Demiral ve De Ligt için zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Sarri De Ligt'ın istenen performansta olmamasına ilişkin eleştirilere, "Onun dünyanın en iyi savunmacılarından biri olacağına inanan ilk kişi benim." sözleriyle savunma yapmıştı. Sarri Merih Demiral'ın yıldızlaştığı Cagliari maçının ardından yaptığı açıklamada, "Müthiş özgüvenli oynadı. Çok fazla pozitif enerji saçıyor ve takım arkadaşlarına da bunu aşılayabiliyor. Böyle bir form yakalamış birini oynatmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)