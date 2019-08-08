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Hollywood aktörü Danny Trejo, ters dönen araçta sıkışan bebeği kurtardı

Hollywood aktörü Danny Trejo, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kazada araçta sıkışan bebeğin kurtarılmasına yardımcı oldu.

08.08.2019 15:00 Hollywood aktörü Danny Trejo, ters dönen araçta sıkışan bebeği kurtardı

Çılgın Çocuklar (Spy Kids) ve Ustura (Machete) filmlerinde "Machete" karakterini canlandıran Danny Trejo, şahit olduğu kaza sonucu araçta sıkışan bebeği olay yerindeki bir görgü tanığının da yardımıyla kurtardı.

TERS DÖNEN ARAÇTAKİ BEBEĞİ KURTARDI

BBC'nin haberine göre, İki aracın çarpışması sonucu içinde bir kadın ve bebeğin olduğu aracın ters döndüğünü aktaran Trejo, öncelikle sürünerek arabanın kırılan camından içeriye ulaşmaya çalıştığını ancak bulunduğu açıdan bebeğin kemerini çözemediğini söyledi. Trejo, daha sonra yardıma gelen ve adının Monica Jackson olduğunu söyleyen kadının aracın diğer tarafından içeri doğru sürünerek emniyet kemerini çözmesiyle kendisinin bebeği araçtan çıkarabildiğini dile getirdi.

SÜRÜCÜLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Trejo ve Jackson, araçtaki yaralı kadının, kendilerinden çocuğu kurtarmalarını istediğini ifade etti. Kazada kimse ağır yara almadığı ancak 3 kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. 75 yaşındaki aktör Danny Trejo, Instagram hesabından paylaştığı kazaya ilişkin röportajda, sürücülere yollarda "Dikkatli olmaları" çağrısı yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Danny Trejo, Hollywood, Magazin, Güncel

Kaynak: AA

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