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Hollywood iptal ediyor Netflix yeni yapımları ikiye katlıyor

Tüm spor organizasyonlarının seyircisiz oynanacak olması ve sanat etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından online dizi ve film platformları da harekete geçti.

13.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:22
Hollywood iptal ediyor Netflix yeni yapımları ikiye katlıyor
Tüm spor organizasyonlarının seyircisiz oynanacak olması ve sanat etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından online dizi ve film platformları da harekete geçti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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