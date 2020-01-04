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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ BOĞAZ TURUNA ÇIKTI

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin İstanbul turu devam ediyor.

04.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:55 HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ BOĞAZ TURUNA ÇIKTI
Dünyaca ünlü yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin turu devam ediyor. Ünlü çift, yatla Boğaz gezintisi yapıyor.

Evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında çocuklarıyla birlikte dün İstanbul'a gelen Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones, bu sabah şehirde gezintiye çıktılar. İlk olarak Balat'a giden ve buradaki tarihi yapıları inceleyen çift daha sonra bir şekerciyi ziyaret etti. Catherine Zeta-Jones'un, babasının eskiden şekercilik yapması nedeniyle Balat'taki şekerciyi görmek istediği öğrenildi. Balat'taki gezilerinin ardından Bebek'teki ünlü balıkçıya geçen Douglas çifti, yemeğin ardından bir yatla Boğaz turuna çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Çiftin yata binmeleri

-Yatla boğaza açılmaları

-Çifti izleyen sahildekiler

-Çiftin şekerci önünde çekildikleri fotoğraf

-Şekerciden detaylar

 


- İstanbul

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Hollywood, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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