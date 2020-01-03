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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ TATİL İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Hollywood sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi.

03.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:55 HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ TATİL İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte 'a geldi. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çiftin İstanbul'a da tatil için geldikleri öğrenildi. 

Yeni yıla Afrika'nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası'nda 2 çocuğuyla birlikte giren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çifti, THY'nin tarifeli seferiyle Tanzanya'dan İstanbul'a geldi. 

Douglas ve Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi. 

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Michael Douglas ve Zeta Jones çiftinin gelişi

-Bagaj bantına gitmeleri

-Çocuklarıyla birlikte çiftin görüntüü

-Basın mensuplarının görüntü almasından rahatsız olması

-Çiftin çocuklarının bant başında kalması

-Douglas ve Jones'in terminalden ayrılmaları

-Genel ve detaylar

 



Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Hollywood, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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