Hollywood’un yeni yıldızı: Anthony Davis

Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’in başrolleri paylaştığı ve usta yönetmen Quentin Tarantino’nun yönettiği "Bir Zamanlar Hollywood" vizyona girmeden kült yapımlar arasına girdi bile. "Bunların basketbolla ne alakası var?" diyebilirsiniz. Ancak bu soruyu kısa bir sinema güzellemesinin ardından daha net tartışacağız.



1895, Paris Grand Cafe'nin bodrum katı. Lumiere Kardeşler, "Trenin Gara Girişi" adlı eseri az sayıdaki izleyiciye göstererek geleceğin sinema kapılarını açıyor. 1870’li yıllarda küçük bir topluluğu barındıran kasaba şehri Hollywood, Lumiere’lerin sinema gösteriminden haberdar olduktan sonra Los Angeles şehrinin ilgisini çekiyor. İklimi ve elverişli nüfusu ile sinemanın kuruluş potansiyeli göze batan şehre 1902 yılında The Hollywood Hotel inşa ediliyor. Günümüzde de sosyal yaşamın yıldızı olan bu merkez, Amerika’daki genç yönetmenlerin ilgisini çekmişti çünkü içerisinde küçük boyutlu birçok stüdyo vardı. Bu genç yönetmenlerden birisi olan David Walk Griffith, bölgeye gelir gelmez yaptığı girişimlerle bir anda yıldızlaştı. Biograph filminin ardından Paramount, Warner Bros, RKO gibi stüdyoların kurulduğu Hollywood, geçen yılların ardından gelişerek, günümüzün en büyük sinema endüstrisi hâline geldi. Peki bunların basketbolla ne alakası var?



İlk olarak 2018 yaz arasına dönelim. Cleveland Cavaliers’a söz verdiği şampiyonluğu kazandıran LeBron James, rekorlarını kovaladığı Michael Jordan’ı yakalamak için, Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalıyor. Lakers’a gelir gelmez söylediği ilk şeylerden biri, "Takıma takviyeler yapmalıyız." cümlesi. Takviyeler yapılıyor yapılmasına ancak Javale McGee, Rajon Rondo, Lance Stephenson gibi takım kimyası ve taktiksel oyunda sorunları üst düzey olan oyunculara kontrat verilmesi, felaket öncesi ortamı hazırlıyor. Ocak ayına kadar fena gelinmese de hem LeBron’un sakatlığı hem de takımın form kaybetmesi, New Orleans Pelicans’ın yıldız oyuncusu Anthony Davis söylentilerini ortaya çıkarıyor. Tıpkı Lumiere’lerin ardından gelen Hollywood gibi...



2019 ile birlikte Anthony Davis - LA Lakers aşkı çift yönlü olarak başlamıştı. Basınla her konuşmasında takımından Lakers’a gitmek için takas istediğini dile getiren Davis işleri iyiden iyiye kızıştırmışken, Lakers cephesinde LeBron James’in bütün genç oyuncuları Davis karşılığında vermeye hazır olduğu ve takımın da buna yönelik Pacers'a teklifler sunması zevkli bir sit-com’un habercisiydi. Twitter sayfasından yaptığı paylaşımlarla işi dalgaya alan Pelicans, Lakers’ın her takas paketini reddetmiş ve açıklamalarından dolayı Davis’in formasını bir nevi askıya almıştı. Lakers’ta ise LeBron ile genç yıldızlar -Kyle Kuzma hariç- arasındaki gerginlik iyiden iyiye artmıştı. Tabii daha sonra basketbol operasyonlarından sorumlu başkan Magic Johnson’ın bir anda çekip gitmesi, ardından takım sahibi Jeanie Buss’ı suçlaması, Linda & Kurt Rambis ikilisinin camiaya müdahale ettiği dedikodularının yayılması ve genel menajer Rob Pelinka’nın problemleri, Hollywood’un adına yakışır senaryo malzemelerini basketbolun en önemli temsilcisinden çıkarıyordu.



Sonuç olarak her iki takım da playoff’a kalamadı. 14 Mayıs’ta gerçekleşen draft seçim sırası ise daha sonralarda gerçekleşecek olan takasın kilit noktası olacaktı. Pelicans ilk sıradan seçim hakkı kazanırken Lakers’ın dördüncü sıra hakkı elde etmesi, takas paketine ek bir güç katma anlamına geliyordu. Öyle de oldu. NBA final serisinin sona ermesinin ardından bir anda boşluğa düşen biz basketbolseverler, 44 saatlik kriz sürecini Lakers-Pelicans takasıyla aştık.

















Los Angeles Lakers: Anthony Davis













New Orleans Pelicans: Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, 2019 Draftı dördüncü sıra seçimi ve üç adet ilk tur draft seçimi.







ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski, son yıllarda olduğu gibi, yukarıdaki takas paketini açıklayarak "WojBomb" hamlesini en derinden gerçekleştirdi. Peki bu takasın olası sonuçları neler olabilir?





Lakers cephesi





Anthony Davis ile LeBron James ikilisinin aynı takımda oynaması tabii ki büyük bir avantaj, tıpkı Brad Pitt ile Leonardo DiCaprio’nun aynı filmde oynaması gibi. Ancak bir fark var; Pitt & DiCaprio ikilisinin oynayacağı Bir Zamanlar Hollywood filmi, usta yönetmen Quentin Tarantino tarafından yönetilecek. Yani bu filmde hüsrana uğramak, galakside iğne aramak kadar zor. Davis & James ikilisinin beklenen etkiyi yapması ise guard rotasyonuna eklenecek olan bir yıldıza bağlı. Gerçekçi olalım: Kyrie Irving’in şu ihtimaller dâhilinde gelmesi zor, zira kendisi Brooklyn Nets'in kapısını aşındırmakta. Jimmy Butler takımın kimyasını zora sokabilir. İki sezon önce gönderdiğin D’Angelo Russell’ı almak apayrı bir risk... En iyi seçim Kemba Walker. Gerek top yönlendirmesi gerek saf skorerlik gücü ile Kemba, iki "all around" yıldız forveti yönetmek için biçilmiş kaftan. Tabii sadece bu hamle de yeterli olmayacak. McGee dışında elle tutulur oyuncunun olmaması, nokta şutör tabirinin Lakers’ta anlam kaybetmesi, bench katkısı... Şu anda harika bir senaryonun yazım kısmı tamamlandı. Takıma üçüncü bir yıldızın eklenmesi filmin çekim kısmını, kadro derinliğine yönelik hamleler ise kurgu kısmını tamamlar nitelikte olacak.





Pelicans cephesi





Kazanan taraf. Şöyle düşünelim; sizinle birlikte olmak istemeyen süper yıldızınızı elinizden çıkarmak zorundasınız ve doğal olarak en iyi paketi almak istiyorsunuz. Bu paketler öncesinde önümüzdeki 15 yıla damga vurması beklenen Zion Williamson’ı seçme şansı size gelmiş. Bunun üstüne yıldızınız için takas paketleri de orta vadeli gelişime yönelik kurgulanmış. Yaz arasında serbest konuma geçecek olsalar da yeniden kontrat imzalamaya sıcak bakan diğer yıldızlarınız Jrue Holiday ve Julius Randle, franchise oyuncusu olmak için hazır. Takasa dönecek olursak; Lonzo Ball gibi bir hazırlayıcı, Brandon Ingram gibi bir modern dönem yıldız adayı, Josh Hart gibi bench derinliği katacak bir genci alıyorsunuz. 2019 Draftı’nın dördüncü sıra seçimi (De’Andre Hunter seçilerek pota altı defoları yamalanabilir.) ve önümüzdeki yıllara ait üç birinci tur seçim hakkı da size verilmiş. Yani bir yıldıza karşılık iki potansiyelli genç yıldız, bir derinleştirici genç ve dört sürpriz yumurta niteliğinde oyuncu alıyorsunuz. Tekrar belirtelim; Anthony Davis ligin en iyi beş oyuncusundan biri ancak gelecekte neler olacağını kestirmek çok zor. Bütün bu unsurların sonucunda New Orleans Pelicans’ı gelecek beş yılda ayrı bir gözle izleyeceğiz; biraz parıltılı, biraz heyecanlı.

Kaynak: EuroSport.com