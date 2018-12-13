Hollywood'un Yıldız Oyuncusu Natalie Portman, İsrail'i Irkçılıkla Suçladı

Yahudi asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, İsrail meclisinin Temmuz ayında kabul ettiği tartışmalı Yahudi Ulus Devlet Yasasını"ırkçı" olarak nitelendirdi.

"YAHUDİ ULUS DEVLET YASASINI ONAYLAMIYORUM"

Londra merkezli Arapça yayın yapan Al-Kuds Al-Arabiya gazetesineröportaj veren Portman, İsrail'de bu yıl onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasasınıeleştirdi. Tartışmalı yasayı "ırkçı" olarak niteleyen Yahudi asıllı Hollywoodyıldızı, "O (Yahudi Ulus Devlet Yasası) bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum.Komşularımızı gerçekten sevebileceğimizi ve onlarla birlikte çalışabileceğimiziumuyorum." dedi.

"YAHUDİ NOBELİ"Nİ ALMAYI REDDETMİŞTİ

"Yahudi Nobeli" olarak anılan ve gelecek nesil Yahudilere ilhamkaynağı olacak, dünyaca etkili bireylere verilen "Genesis Ödülü"ne bu yıl NataliePortman layık görülmüş, ancak Oscarlı oyuncu 2 milyon dolar değerindeki ödülüalmayı reddetmişti.

"BİNYAMİN NETENYAHU'YU ONAYLAMAK İSTEMEDİM"

Ödül törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiğiiçin katılmayacağını açıklayan Portman, "Katılmamayı seçtim çünkü törende birkonuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim." ifadesinikullanmıştı. Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine bu yıl ki Genesis ÖdülTöreni iptal edilmişti.