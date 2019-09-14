Hollywood yıldızı Demi Moore, 15 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi

Demi Moore, New York Times gazetesine yaptığı röportajda kitapta zorluklar ile geçen çocukluğundan Hollywood serüvenine kadar yaşadığı bir çok anıya yer veriyor. Moore, kitabında hayranlarını şoka uğratacak bir detayı da yazdı. Moore, 15 yaşındayken cinsel istismara uğradığını detaylarıyla kitabında anlattı.

KENDİNİ ÇOK ZAYIF HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ünlü oyuncu, kitapta özellikle özel hayatı ile ilgili yer verdiği anılarını paylaştığı için kendini çok zayıf ve hassas hissettiğini söyledi. Fakat Moore, buna rağmen kitap yazmanın kendisini tekrardan keşfetmeye olanak verdiğini söyledi.

29 YIL ARADAN SONRA ÇIPLAK POZ VERDİ

Bazaar Dergi'sine 29 yıl aradan sonra çıplak poz veren 56 yaşındaki yıldız, 2005 yılında Ashton Kutcher ile evli olan Moore, meğer o dönem bir bebek düşürmüş ve bu olaydan sonra kendini kaybedene kadar alkol kullanmaya başlamış.