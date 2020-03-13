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Hollywood yıldızı Malkovich'in İBB ziyaretinde güldüren Covid-19 önlemi: Eldivenli ele kolonya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews.

13.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan 'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews Hollywood yıldızı Malkovich'in İBB ziyaretinde güldüren Covid-19 önlemi: Eldivenli ele kolonya

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ekrem İmamoğlu, Yönetmen, İstanbul, Emirgan, Dünya

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