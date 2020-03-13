Hollywood yıldızı Malkovich'in İBB ziyaretinde güldüren Covid-19 önlemi: Eldivenli ele kolonya
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews.
13.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan 'daki Beyaz Köşk'te ağırladıView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ekrem İmamoğlu, Yönetmen, İstanbul, Emirgan, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi