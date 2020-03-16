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Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı

Avustralyalı ünlü sunucu Richard Wilkins'e koronavirüs teşhisi kondu. Wilkins, 7 Mart ve 9 Mart'ta Rita Wilson ile Sydney'de görüştüklerini açıkladı. Rita Wilson ve eşi Tom Hanks'e 12 Mart'ta corona virüsü teşhisi konulmuştu.

16.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:16

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, dünya üzerinde koronavirüs yakalanan ilk üst düzey profilli insanlar olarak kayıtlara geçti. Avustralya'da corona virüs kapan Hanks ve Wilson'un tedavisi sürüyor ancak yeni bir haber ortalığı karıştırdı.

HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Rita Wilson'la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks'e uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.

Wilniks Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Etiketler : Rita Wilson, Tom Hanks, Magazin

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