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Holter nedir, ne için kullanılır? Holter cihazı nasıl takılır?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, bulunduğu cezaevinde rahatsızlandığı söylenmişti. Yapılan açıklamaya göre ise durumunun takip edilmesi adına holter cihazı takıldığı öğrenildi. Peki, holter cihazı nedir, nasıl kullanılır? Holter Cihazı nasıl takılır?

04.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:33Holter nedir, ne için kullanılır? Holter cihazı nasıl takılır?

Kalp ritminin ölçümü maksadıyla hastaya takılan, giyilebilen bir araç olan holter cihazı sayesinde, kalp ritminde var olan bozukluk tespit edilebiliyor. Holter cihazı takılıyken tansiyon ölçülür mü? Holter cihazı fiyatı…

HOLTER NEDİR?

Holter, hastanın kalp ritmini takip edebilen küçük, giyilebilir bir cihazdır. Kalp ritmini ve faaliyetini incelemek için doktor tarafından 1-2 gün süreyle bu testin uygulanması önerilebilir. Bu süre zarfında cihaz, tüm kalp kaydeder. Eko kardiyografi testinden net bir sonuç alınamadığı takdirde bu teste geçilir. Hastada kalp ritim bozukluğu olup olmadığı cihazın kaydettiği grafiklerle tespit edilebilir. Standart özelliklerdeki holter cihazı, düzensiz kalp atımını yakalayamazsa, doktor haftalarca çalışabilen kablosuz holter önerebilir.

HOLTER CİHAZI NEDEN KULLANILIR?

Kalp ritim bozuklukları tespit edilemediğinde doktor, bir süre holter cihazı kullanımını önerir. Buna göre holter şu durumlarda kullanılır:

Kalp ritmini ve ritimdeki anormallikleri belirlemek,

Kalp kasının yeterince kanlanmadığı dönemleri belirlemek,

Göğüs ağrısının değerlendirilmesinde,

Kalp pili takılmış hastaların değerlendirilmesinde,

İlaçların etkisini belirlemede.

HOLTER CİHAZI NASIL TAKILIR?

Vücudun üst tarafındaki kıyafetler çıkarıldıktan sonra erkeklerde göğüs duvarının belli kesimleri tıraş edilmek suretiyle (göğüs kafesine yapıştırılan cihazların gevşememesi için) holter monitörünün kabloları yapışkan elektrotlar aracılığı ile tutturulur.

Holter monitörün kayıt edici ünitesi bele takılan bir kemere iliştirilen walkman büyüklüğünde bir parçadır. Holter takılı olduğu sürece meydana gelen şikayetlerin ve zamanlarının bir kağıda not edilmesi istenir. Cihaz takılı iken bol giysiler giyilmeli ve duş alınmamalı. Holteri geri getirildiğinde kayıtlar bilgisayarda okunacak ve hastaya rapor verilecektir. İşlemin bir riski söz konusu değildir.


Gündem, Sağlık, Güncel

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XXXL:tansiyon aleti işten kaytara memurlar taktırır hastayım diye
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