Homeopatik açıdan koronavirüs

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulıeva Özcan, "Tüm dünyada koronavirüs paniği hızla yayıldı. Sosyal ağlarda ünlü homeopatların sayfalarında enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi için uygun evrensel homeopatik ilaç seçimi hakkında öneriler sunuluyor. Ancak unutulmamalıdır ki homeopati kişiye özeldir. Herkes için tek ilaç değil, her hasta için özel ilaç tavsiye edilmelidir." ifadelerini kullandı.Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, koronavirüsü, homeopatik açıdan değerlendirdi.Homeopatinin kişiye özel uygulanması gerektiğini belirten Özcan, "Tüm dünyada koronavirüs paniği hızla yayıldı. Tüm haber bültenleri bundan bahsediyor. Sosyal ağlarda ünlü homeopatların sayfalarında enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi için uygun evrensel homeopatik ilaç seçimi hakkında öneriler sunuluyor. Ancak unutulmamalıdır ki homeopati kişiye özeldir. Herkes için tek ilaç değil, her hasta için özel ilaç tavsiye edilmelidir." ifadelerini kullandı.Özcan, homeopatinin doğal ve yan etkisiz olduğunu aktararak, "Yaklaşık 300 yıldır Avrupa, Amerika ve Hindistan'da çok sık kullanılan alternatif tıp sistemidir. Homeopati tedavisinin hedefi,sadece bir hastalıkla veya bir hastalık semptomuyla savaşmıyor, aynı zamanda çeşitli hastalıklardan muzdarip vücudun bir bütün olarak iyileşmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu."Evinizde 'acil homeopati kit' bulundurun"Dr. Yegane Koulıeva Özcan, evlerde "akut homeopati kiti" bulundurulmasını tavsiye ederek, homeopatik ilaç seçiminde üst solunum yolu enfeksiyonunda kullanılan bazı ilaçların uygun olabileceğini aktardı.Özcan, "İnfluensum, Aconitum, Anas Barbarea, Arsenicum Album, Acidum Phosphoricum, Arnica, Antimonium Crudum, Belladona, Bryonia, Carbo Veg, Dulcamara, Ferrum Phosp, Gelsemium, Hepar Sulphur, Mercurius Solubelis, Nux Vom, Nat Mur, Nat Sulph, Pulsatilla, Rhus Tox, Sulphur, Spongia, Veratrum Album yararlı olabilir. 200 mililitre suya 10-15 globul ilave edip saat başı veya duruma göre 15 dakikada bir yudum şeklinde kullanabilirsiniz." bilgisini verdi."Yararlı diye özellikle çocukları sevmediği gıdaları tüketmeye zorlamayın"Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Özcan, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının yüksek görüldüğü zamanların yaşanıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Öncelikle ilk yapılması gereken alışveriş merkezleri, konser salonları ve hatta mümkünse yoğun saatlerde toplu taşıma gibi kalabalık yerlerden kaçının. Odalarınızı sık sık havalandırın ve nemlendirin. Alerjik reaksiyon yoksa okaliptüs, çay ağacı, köknar gibi esansiyel (uçucu) yağları içeren aromatik difüzorler kullanın. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkıda bulunan ve patojenik virüslerin ve bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyen C vitamini açısından zengin gıdaları tüketin. C vitamini açısından zengin gıdalar narenciye, elma, nar, kivi, ekşi meyveler, kiraz, ahududu, kızılcık, kuş üzümünü öneririm. Ayrıca çiğ veya kurutulmuş zencefil ve bal tüketin. Sevdiğiniz gıdaları tüketin, özellikle çocukları yararlı diye sevmediği gıdaları tüketmeye zorlamayın."