Homurlu Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Yukarı Künye Mahallesinde bulunan Homurlu Şelalesini ziyaret ederek iftara gelenlerle ve mahalle sakinleriyle hasbihalde bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile Homurlu Şelalesi çevresi halkımızın ve misafirlerin rahatlıkla kullanabileceği bir çevre düzenine kavuşturulmuştur. Bugün burada yeniden incelemelerde bulunarak eksik kalan yerlerin tespitini yaptık. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca mahalle sakinlerimize ve muhtarımıza bize gönüllerini ve hanelerini açtıkları için teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler