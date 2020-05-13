Honaz'da 1 inekte şap görüldü, hastalığın yayılma ihtimali olmadığı açıklandı

Honaz'da 1 inekte şap görüldü, hastalığın yayılma ihtimali olmadığı açıklandıDENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.

13.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:08
Honaz'da 1 inekte şap görüldü, hastalığın yayılma ihtimali olmadığı açıklandı
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı. CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçelerinde aşılama işleminin yapıldığı için hastalığın yayılma tehlikesinin olmadığını söyledi.
Honaz ilçesinin kırsal Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine dün Kızılyer başta olmak üzere ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. Tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Erkaya, "Bir inekte çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımını durdurma kararı alındı. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz" dedi.
'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtip, "Hastalık ilçemizde yalnızca bir hayvanda görüldü. Aşılama işlemi daha önceki aylarda bitirildiği için yayılma ihtimali yok. İş birliği halinde, koordineli bir şekilde ilçemizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yayılma ihtimali olmasa da biz tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz" diye konuştu. Honaz’da 1 inekte şap görüldü, hastalığın yayılma ihtimali olmadığı açıklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Turgay Yüksel, Kızılyer, Honaz, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
İçişleri’nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Haberler››Güncel››Honaz'da 1 inekte şap görüldü, hastalığın yayılma ihtimali olmadığı açıklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: Kolombiya, Brezilya ve Peru ile sınırında kontrolleri artırıyor - Haber 20:18: Etiyopya'da 1305 kişi maske takmadığı için gözaltına alındı - Haber 20:17: Nüfus müdürlükleri, 18- 19 Mayıs'ta 'YKS' için açık olacak - Haber 20:16: 14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Haber 20:16: Kızılay sokağa çıkan çocukları sevindirdi - Haber 19:54: İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi - Haber 19:52: Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu - Magazin 19:24: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak - Haber 18:38: Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin