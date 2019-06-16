16.06.2019 11:05
Haberler»Güncel » Haber

Honaz'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Honaz

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.41'de meydana geldi. Yerin 6.82 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Gürleyik mahallesi, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.



- Denizli
Kaynak: DHA
Denizli, Honaz, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:12 Gaziantepli kadınlar, kötü tezahüratı sonlandırıp, tribünü renklendirecek
12:11 İstanbul Büyükşehirden babalara ve öğrencilere buzda paten keyfi
12:11 Eskişehir'de ata binmeyen çocuk kalmıyor
12:11 Lice'de 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
12:11 ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ
12:10 Vali Çakacak, yağmur ve doludan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı
12:10 Cam kemik hastası kadının büyük azmi