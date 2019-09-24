Haberler » Güncel » Haber

Honaz'da uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

24.09.2019 17:22Honaz'da uyuşturucu operasyonu
Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Sabri G. (25) ile Serkan B. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, satışa hazır halde 75 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 adet extacy hap ele geçirdi.

Jandarmaya götürülen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan tutuklanan şüphelilerden Sabri G'nin hırsızlık suçundan yakalandığı ve bir süre önce Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildiği, Serkan B'nin ikametinde yapılan aramalarda bulunan televizyonun ise 2016'da Antalya'daki bir evden çalındığı tespit edildi.

Denizli, Honaz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34 Kaza yapan sürücüye sağlık görevlilerinden hassas müdahale
19:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Christchurch" çağrısı - NEW
19:34 Bitlis valisi, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi
19:34 Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yarıklar oluştu
19:34 Kırıkhan ilçe milli eğitim müdürlüğü binası 'kültür evi' olacak
19:33 Sinema sektöründe büyük barış sağlandı
19:32 Söke Belediyesi'ne engelli hizmet aracı alındı