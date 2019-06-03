Honaz'daki yenileme seçimleri

Kaynak: AA

AK Parti Honaz Belediye Başkan adayı Turgut Devecioğlu, milletin verdiği vekaleti en iyi şekilde yöneterek emaneti alnı ak, başı dik bir şekilde teslim ettiğini bildirdi.Devecioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yerel yönetimler hareketi olan AK Parti'nin tecrübesinden ilhamla Honaz için 15 yıldan bu yana gece gündüz demeden çalıştıklarını, yapmış oldukları hizmetlerle ilçenin makus talihini değiştirdiklerini vurguladı.Honaz'da 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde "yapılamaz" denilen projeleri tek tek hayata geçirdiklerini kaydeden Devecioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle seçim sonuçlarının Honaz'a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin verdiği vekaleti en iyi şekilde yöneterek emanetini alnımız ak, başımız dik bir şekilde teslim ediyoruz. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım AK Parti teşkilatlarımıza, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum."