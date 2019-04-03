Honaz Seçimlerinde 41 Sandıkta Oy Sayımı Tekrar Yapılıyor

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AK Parti'nin, CHP'li belediye başkan adayının kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine 41 sandıkta başlayan oy sayımı devam ediyor. Sayım işleminin yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.31 Mart yerel seçimlerinde Honaz ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oy alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 382 oy aldı. Buna göre, CHP Honaz'da 7 oy farkla seçimleri kazanırken, AK Parti İl Başkanlığı tarafından ilçedeki 41 sandık sonucuna itiraz edildi. İtiraz üzerine sandıklardaki oylar dün gece Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından tekrar sayılmaya başlandı.Öte yandan, sayım esnasında İlçe Seçim Kurulu çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, sayımın basına kapalı gerçekleştiği aktarıldı. - DENİZLİ