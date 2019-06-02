Honaz seçimlerini CHP'li aday kazandı

Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından Denizli
'nin Honaz
ilçesinde 31 Mart'taki seçimlerin iptal edilmesinin ardından bugün yenilenen seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP
'li Yüksel Kepenek
kazandı.
Honaz ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilçe sakinleri bugün yine sandık başına gitti. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayıldı. Yapılan sayıma göre Millet İttifakı adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697 oy, Cumhur İttifakı adayı Turgut Devecioğlu
8 bin 359 oy, Vatan Partisi adayı Ahmet Gündüz
55 oy, Saadet Partisi
adayı Nail Şimşek
24 oy, Demokrat Parti
adayı Yılmaz Ballı
29 oy, Bağımsız Türkiye Partisi
adayı Hakan Cengiz
ise 14 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Kepenek, en yakın takipçisi AK Partili Turgut Devecioğlu'na 2 bin 338 oy fark attı. Sonuçların belli olmasının ardından Kepenek ve destekçileri sevinç gösterilerinde bulundu. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Yüksel Kepenek
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