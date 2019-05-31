Honazlılar, 2 Haziran'da sandığa gidecek

DENİZLİ'nin Honaz
ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu
'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi için 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidilecek. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta oy kullanacak.
Honaz'da, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13'ü geçerli sayıldı. 'Millet ittifakı'nın CHP
'li adayı Yüksel Kepenek
9 bin 389, rakibi 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti
'li Turgut Devecioğlu
ise 9 bin 381 oy aldı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar, tekrar sayıldı. Bunun üzerine Kepenek'in oyu, 9 bin 387'ye düşerken, Devecioğlu'nun oyu ise 9 bin 384'e çıktı. Aradaki oy farkı da 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark, bu kez 1'e indi. AK Parti, bu defa seçimde oy kullanmaması gereken 'kısıtlı' 5 kişinin oy kullandığını gerekçe gösterip, YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz'daki seçimler iptal edilip, 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verildi.
İKİNCİ KEZ SANDIK BAŞINA GİDECEKLER
YSK'nın Honaz ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine Honazlılar, 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta belediye başkanını seçmek için oylarını kullanacak. Honaz ilçesindeki seçimlerin; tekrar belediye başkanlığına aday olan 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Turgut Devecioğlu ve 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek arasında geçmesi bekleniyor.
- Denizli
Kaynak: DHA
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