Honazlılar oy kullanmaya başladı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan ve Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi için bugün yeniden sandık başına gitti. İlçede 22 bin 602 seçmenin, 80 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

Honaz'da, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 22 bin 602 seçmenden 20 bin 93'ü oy kullandı. Bu oylardan 19 bin 13'ü geçerli sayıldı. 'Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. AK Parti'nin, İlçe Seçim Kurulu'na itirazı sonrası 41 sandıkta oylar, yeniden sayıldı. Bunun üzerine Kepenek'in oyu 9 bin 387'ye düşerken, Devecioğlu'nun oyu ise 9 bin 384'e çıktı. Aradaki oy farkı da 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark, bu kez 1'e indi. AK Parti, bu defa seçimde oy kullanmaması gereken 'kısıtlı' 3 kişinin oy kullandığ gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından Honaz'daki seçimler iptal edildi ve bugün yenilenmesine karar verildi.

HONAZLILAR İKİNCİ KEZ SANDIK BAŞINA GİTTİ

YSK'nın Honaz ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine Honazlılar, bugün ikinci kez saat 08.00'de sandık başına gitti. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta belediye başkanını seçmek için oylarını kullanmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde sandık başları sakindi. Ancak okullarda ve okul çevrelerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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Sandıklardan detay

Oy kullananlardan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Kaynak: DHA