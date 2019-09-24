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Honda 2021'den itibaren Avrupa'da dizel araç satışlarına son veriyor

Japon otomotiv devi Honda Avrupa'da dizel araç satışlarını 2021'den itibaren sonlandıracağını açıkladı. 2025'ten itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satmaya hazırlanan Honda, 2021'den itibaren piyasadan çekeceği dizel motorlu araçların yerine de elektrikli araçlarını sunacak.

24.09.2019 09:15Honda 2021'den itibaren Avrupa'da dizel araç satışlarına son veriyor
Japon otomotiv devi Honda Avrupa'da dizel araç satışlarını 2021'den itibaren sonlandıracağını açıkladı. 2025'ten itibaren Avrupa'da sadece elektrikli araç satmaya hazırlanan Honda, 2021'den itibaren piyasadan çekeceği dizel motorlu araçların yerine de elektrikli araçlarını sunacak.

Japon devi, Avrupa'da gittikçe katılaşan emisyon normlarına uyum çerçevesinde yeni stratejisini açıkladı. Şu anda elektrikli otomobiller firmanın araç filosunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Ancak firma 2030'da bu oranı yüzde 70'in üzerine çekmeyi hedefliyor.
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Avrupa, Japon, Honda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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