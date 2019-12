Honda, 70 yılda 400 milyon motosiklet üretti

Japon motosiklet devi Honda , motosiklet üretimine başladığı 70 yılda 400 milyon adet motosiklet ve scooter üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Marka, 70'inci yıldönümü kutlamaları ile eşzamanlı olarak aynı zamanda motosiklet üretimindeki 400 milyon adetlik kilometre taşını da kutladı.Dünyanın önde gelen motosiklet üreticisi Honda 1949 yılında başladığı motosiklet üretiminde tüm dünyada 400 milyon adede ulaştığını açıkladı. Bunu kilometre taşı olarak nitelendiren marka, bu süre zarfında Avrupa Asya , Afrika ve Amerika kıtaları olmak üzere 25 ülkede 35 üretim tesisi bulunuyor."Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz"Tarihi kilometre taşını değerlendiren Honda Motor Co., LTD CEO'su Takahiro Hachigo: "Honda olarak 70 yıl boyunca tüm dünyadaki müşterilerine hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren motosikletler ürettik. Bunun sonucu olarak 400 milyon adet ile çok önemli ve tarihi bir kilometre taşına imza attık. Müşterilerimize ve ayrıca ürünlerimizin geliştirilmesi, üretimi, satışı ve servisi sürecine dahil olan herkese minnettarım. Tüm dünyada müşterilerin ihtiyaçlarını ve hayallerini karşılayan cazip ürünler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.Motosikletle dolu 70 yılın kilometre taşları1948 Honda Motor Co., LTD kuruldu1949 Honda'nın ilk büyük motosiklet modeli Dream D-Type satışa sunuldu1958 Efsanevi Super Cub ve Super Cub C100 modelleri Honda ürün gamına eklendi1959 Honda dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden oldu1969 Dünyanın ilk seri üretim dört silindirli motoru CB750 satışa sunuldu1975 GL1000 Gold Wing satışa sunuldu1986 XRV650 Africa Twin satışa sunuldu1992 CBR900RR FireBlade satışa sunuldu2009 Dünyanın ilk çift kavramalı otomatik şanzımanına (DCT) sahip VFR1200F Tokyo Fuarında tanıtıldı2014 160 ülkede 87 milyon adet satılan Honda Super Cub tarihte en çok üretilen motosiklet olduğu bildildi - Marc Marquez 21 yaşında dünyanın en genç Premier Class dünya şampiyonu oldu2019 DCT motosikletleri Avrupa'da 100 bin adede ulaştı - Honda, Premier Class Şampiyonası Markalar Klasmanında 25. Kez zafere ulaştı - Marc Marquez, 8. Dünya şampiyonluğunu kazandıHonda'nın motosiklet üretimi kilometre taşları1968 Honda 10 milyon adede ulaştı1984 Honda 50 milyon adede ulaştı1997 Honda 100 milyon adede ulaştı2004 Honda yıllık 10 milyon adedin üzerinde motosiklet üretimine ulaştı2008 Honda 200 milyon adede ulaştı2014 Honda 300 milyon adede ulaştı2018 Honda yıllık 20 milyon adedin üzerinde motosiklet üretimine ulaştı2019 Honda 400 milyon adede ulaştı - İSTANBUL