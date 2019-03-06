Honda'dan Cenevre'de Elektrikli Otomobil Şovu

CARMEDYA.COM - Honda
, 2019 Cenevre
Otomobil Fuar'ında elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırdığını açıkladı.
2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 'Honda ePrototype'ın dünya tanıtımını gerçekleştiren Honda, araçların elektriklegeleceğe hazırlanması konusunda hedeflerini hızlandırdığını da duyurdu. Şirket,2025 yılına kadar Avrupa
satışlarının tamamında elektrikli güç ve aktarmaorganlarına geçmeyi hedefliyor. Honda ayrıca Avrupa'daki elektrikli araçkullanıcıları ve servisleri için kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimiürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi de hedefliyor.
Yeni 'Honda e Prototype' dünya tanıtımı
Honda'nın Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'ndasergilediği yeni şehir içi elektrikli aracı 'Honda e Prototype', markanınyüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirildi. Buyeni model Honda'nın Avrupa bölgesi "Electric Vision" stratejisinin önemli birparçasını oluşturuyor. Modern yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak üzeretasarlanan 'Honda e Prototype', özgün ve benzersiz tasarım ile birliktegelişmiş işlevsellik ve üstün sürüş dinamiklerini harmanlıyor.
Tasarım dikkat çekici
Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin dikkat çektiği tasarımda önkaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir öncama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekildekonumlandırılan A sütunları, sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camlaaynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili gömme kapıkolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralartamamlayarak aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.
Elektrik platformlu ilk kompakt otomobil
Honda'nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarakürettiği ilk kompakt otomobil, şehir içi sürüşlerinde mükemmel bir verimlilik,performans ve kullanım kolalığı dengesi sunuyor. Tam şarj ile 200 km'ye kadarelektrikli menzil sunan 'Honda e Prototype', 'hızlı şarj' fonksiyonu sayesindesadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor. Arka akstakonumlandırılan motoruyla kompakt boyutlu elektrikli otomobil, üstün sürüşdinamikleri ve eğlenceli bir sürüş sunuyor. 2019 yılı yaz başlarında resmi önsipariş süreci başlayacak olan 'Honda e Prototype' için şimdiden 15 bin adet öntalep alındı.
Honda Avrupa, enerji yönetimini geliştiriyor
Honda, Cenevre Otomobil Fuarı
'nda Avrupa'ya yönelik enerjiyönetimi çözümleriyle ilgili planlarının ilk ayrıntılarını da paylaştı. Honda,Avrupa'daki elektrikli araç müşterilerine ve servislerine yönelik kapsamlı birçözüm sunan enerji yönetimi ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi hedefliyor.Honda, 'Honda e Prototype' gibi bataryalı elektrikli araçlarla uyumlu çok yönlüHonda Power Manager teknolojisini daha da geliştirmek için EVTEC ile birlikteçalıştığını ve gelecek yıllarda ticarileştirmeyi planladığını açıkladı.
Honda ayrıca iki ortakla bir anlaşma yaptığını da açıkladı.Bunlardan biri, müşterilerin elektrikli araç bataryalarının kontrol vekapasitelerini paylaşma olanağı sağlayan, kaynak birleştirici teknolojisindeuzmanlaşmış bir şirket olan Moixa. Diğeri ise kentsel alanlarda sokak içi şarjgibi yenilikçi çözümler de dahil olmak üzere önde gelen şarj çözümleritedarikçisi Ubitricity. Şirket bir sonraki adım olarak Londra
, İngiltere
ve Offenbach
, Almanya
teknolojileri için fizibilite çalışmaları yapacak.Gelişmelerin bu yılın sonunda duyurulması bekleniyor.
Popüler seri üretim araçlarının yeni versiyonları
Cenevre'de sergilenen gelişmiş hibrit güç ve aktarmateknolojisine sahip yeni CR-V Hybrid, Avrupa'da hibrit olarak sunulan ilk HondaSUV olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni CR-V Hybrid geniş yaşam alanı ve çok yönlükullanım özelliklerinin yanı sıra gelişmiş konfor, rahatlık ve bağlanabilirliközellikleri sunuyor. Honda Hybrid Performance sistemi, iki elektrikli motor,bir Atkinson çevrimine sahip benzinli motor ve yenilikçi bir sabit viteslişanzımandan oluşan Akıllı Çok Modlu Sürüş teknolojisine (i-MMD) sahip. Honda ayrıca Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilkkez yeni HR-V Sport versiyonunu da sergiledi. Yeni HR-V Sport ile birlikte1.5-litre VTEC TURBO benzinli motor dışında yeni gelişmiş 'Performance Damper'teknolojisi, dış ve iç tasarım güncellemeleri devreye giriyor. Honda bunundışında yeni yedi koltuklu CR-V, Honda Civic
1.0T Sportline ve Honda Jazz olmaküzere diğer modellerini de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.
Modern motor sporlarının zirvesinde
Honda hibrit güç döneminde ilk kez 2019 FIA Formula 1 DünyaŞampiyonası'nda iki takımla birden işbirliği yapıyor. Marka, Cenevre'dekistandında 17 Mart'ta Melbourne'de start alacak Formula 1 sezonu öncesinde AstonMartin Red Bull
Racing ve Scuderia Toro Rosso
takımlarının Honda destekli yarışotomobillerini sergiliyor. Yedi önemli unvan alan ve geçen yılki ilk yarıştanbu yana dünya çapında 41 yarış kazanan Civic Type R TCR ile seri üretim CivicType R hazırlanan özel bölümde birlikte sergileniyor. Bunun dışında markanınyeni süper spor modeli Honda NSX de fuarda yer alıyor.
İki teker dünyası
Repsol Honda Team'den Marc Marquez pilotajında 2018 yılındaşampiyon olan Honda RC213V, Honda'nın Cenevre'deki standında hayranlarıylabuluşuyor. Yarış motosikletinin yanında 'Neo Sports Café' tarzıyla CB1000R,efsanevi 1800 cc Goldwing Luxury Tourer ve klasik mini motosikletlerin modernyorumu olan Honda Monkey gibi ikonik seri üretim motosikletler de fuardasergileniyor.
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Avrupa, Cenevre, Honda, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com