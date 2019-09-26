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Honda Dizel Motorlu otomobil satmayacak, işte tarih?

Honda'nın Dizel Otomobil Kararı Açıklandı Honda Dizel Motorlu otomobil satmayacak, işte tarih?Japon otomotiv devi Honda, 2021 yılından itibaren Avrupa'daki operasyonlarında dizel motorlu otomobil satışı yapmama kararı aldı.

26.09.2019 03:30Honda Dizel Motorlu otomobil satmayacak, işte tarih?
Honda'nın Dizel Otomobil Kararı Açıklandı


Honda Dizel Motorlu otomobil satmayacak, işte tarih?

Japon otomotiv devi Honda, 2021 yılından itibaren Avrupa'daki operasyonlarında dizel motorlu otomobil satışı yapmama kararı aldı. Marka elektrik motorlu modellerini geliştirecek ve 2025 yılında ürün gamında bulunan tüm modellerinde elektrik gücü olacak.


Avrupa Birliğinin karbon salınımı konusundaki kararları sonrasında ceza yemek istemeyen otomobil üreticisi, yönünü elektrikli ve hibrit modeller üretmekte arıyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya marka 2021 yılından itibaren Avrupa'da dizel motorlu araç satışı yapmayacak. Bu duruma ek olarak marka 2025 yılında ürün gamındaki tüm modelleri elektrikli ve hibrit motorlu yapacağını da açıkladı.

Markanın bu kararı almasındaki en büyük sebep ise AB Komisyonu'nun gelecek yıllar için azalttığı CO2 salımı. Honda'nın CO2 salımını azaltmak ve para cezasıyla karşılaşmamak için keskin bir adım atmış oluyor. Honda ülkemizde de şu anda CR-V kompakt SUV modelinin hibrit motorlu versiyonunu satıyor. Ayrıca Türkiye'de üretilen Civic Sedan modelinin fabrikasyon olarak LPG'li versiyonu da bulunuyor.

Bu durumlara ek olarak Honda, 2021 yılında İngiltere ve Türkiye'deki üretim tesislerini kapatma kararı almıştı.

Avrupa, Japon, Honda, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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