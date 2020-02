Honda, e: Technology ile Cenevre'de gövde gösterisi yapacak

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda , yeni e: Technology markası altında elektrikli araç ve bağlanabilirlik teknolojilerini 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek.Otomobil devi Honda, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Jazz ve Jazz Crosstar olmak üzere iki yeni modelin yanı sıra elektrikli ürün ve enerji yönetimine yönelik yenilikçi çözümlerini tanıtacak. Yeni e: Technology markası altında bir araya gelen ürün ve teknolojiler, Honda'nın modern yaşam tarzlarına uygun bir dizi elektrikli ulaşım ve enerji ürünleri sağlama arzusunu temsil ediyor.Verilen bilgilere göre, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ziyaretçiler yeni Jazz dışında tamamen elektrikli Honda e ile de buluşacak. Fuarda sergilenecek olan bu iki model, Avrupa'daki temel modellerin 2022 yılında elektrikli olmasını hedefleyen Honda'nın altı modelinin ilk ikisini oluşturuyor.Yeni Honda JazzYeni Honda Jazz, ilk kez standart olarak gelişmiş e: HEV iki motorlu hibrit güç-aktarma teknolojisi ile yollara çıkacak ve bu modelin Avrupa tanıtımı ise Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Honda mühendisleri tarafından baştan aşağı yeniden tasarlanan yeni Honda Jazz, üstün sürüş verimliliği ile küçük sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.Tasarımında uygulanan çağdaş çizgileri ve ilk görüşte fark edilen monoform gövdesi ile Jazz, küçük sınıfın en özgün otomobili olarak yollara çıktığı ilk günden bu yana sınıfının en iyi konfor ve pratiklik özelliklerini sunuyor.Yeni Honda Jazz, sürücü ve beraberindeki yolcuların her an hayata bağlı kalması için gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ile araç içi bağlanabilirlik çözümlerini bir arada sunuyor. Jazz ayrıca ilk olarak Honda e'de kullanılan entegre bir yapay zeka ajanı Honda Personal Assistant ile de donatılıyor.Yeni Jazz Crosstar versiyonuHonda, küçük sınıftaki temsilcisi Jazz modelinin cazibesini arttırmak için daha güçlü bir tasarıma sahip olan Jazz Crossstar versiyonunu da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Honda, SUV esintilerine sahip Jazz Crosstar versiyonu ile aktif yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefliyor. Standart model ile aynı hibrit güç-aktarma organına ve iç mekan özelliklerine sahip olan yeni Jazz Crosstar, artırılmış yerden yükseklik, suya dayanıklı döşemeler ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Yeni Crossstar modelinin görselliği daha güçlü bir ön ızgara, siyah trimler ve şık yan eşikler ile güçlendiriliyor. Crosstar modeline özgü gösterişli jantlar SUV tarzına vurgu yaparken otomobilin güçlü görünümünü tamamlıyor.Honda'nın 2020 yılı elektrikli ürün serisi e: TECHNOLOGY ürün gamı kapsamındaki Jazz, Honda e ve iki ayrı CR-V Hybrid modeli ile tamamlanacak.e: HEV Hybrid TeknolojisiHonda, Cenevre Otomobil Fuarı'nda hem CR-V Hybrid hem de yeni Jazz modelinde kullanılan e: HEV Hybrid teknolojisi de tanıtacak. Yeni Jazz için yeni geliştirilen e: HEV sistemi, 1,5 litrelik bir DOHC i-VTEC benzinli motora bağlı iki adet kompakt elektromotor, bir lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesi ile yenilikçi bir sabit vitesli şanzımandan oluşuyor. Bu ileri teknolojiler yüksek verimlilik seviyesine sahip akıcı bir sürüş sunmak üzere birlikte çalışıyor.Honda bağlantılı teknolojileriHonda, fuarda yeni ürünlerine ek olarak sezgisel yapay zeka ve gelişmiş bağlantı teknolojilerini de sergileyecek. Fuar ziyaretçileri, Honda e ve Jazz modellerinin Honda Personal Assistant sesli komut sistemi gibi kullanımı kolay ve işlevsel teknolojilerle modern yaşam tarzına entegrasyonunu deneyimleyebilecek. Ayrıca her iki modelde de standart olarak sunulan My Honda+ akıllı telefon uygulaması üzerinden erişilen bağlantılı teknolojiler ve hizmetler de deneyimlenebilecek.Enerji yönetimiElektrikli araç şarj ve enerji yönetimi çözümlerini de Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek olan Honda, Power Charger şarj uzmanı ubitricity ile birlikte geliştirilen kentsel şarj altyapısını fuar ziyaretçilerine sunacak. Birçok şarj çözümü sunan Honda Power Managment Prototype geleceğe yönelik bir "araçtan şebekeye" teknolojisi de tanıtacak.Civic Type R GT Sport Line ve Limited EditionHonda'nın Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki standı yeni Civic Type R ürün ailesi ile tamamlanacak. Honda'nın Civic Type R ürün ailesine dahil olan yeni Sport Line ve Limited Edition versiyonları ilk kez Cenevre'de gösterecek.Honda ayrıca 2020 Red Bull Racing RB16 Formula 1 otomobilini, Repsol Honda Team MotoGP RC213V motosikletini ve 2020 Dakar Rallisi'nden zafer ile dönen Monster Energy Honda Team CRF450 Ralli motosikletini de fuarda sergileyecek. - İSTANBUL