Honda, Elektrikli Otomobile Geçiş Sürecini Hızlandırdı

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Honda, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırdığını açıkladı.Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'na katılan Japon üretici, "Honda e Prototype"ın dünya tanıtımını gerçekleştirirken, elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırdığını da duyurdu.Şirket, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamında elektrikli güç ve aktarma organlarına geçmeyi, ayrıca Avrupa'daki elektrikli araç kullanıcıları ve servisleri için kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimi ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi de hedefliyor.Yeni "Honda e Prototype" dünya tanıtımıHonda'nın Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni şehir içi elektrikli aracı "Honda e Prototype", markanın yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirildi. Yeni model Honda'nın Avrupa bölgesi "Electric Vision" stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Modern yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan "Honda e Prototype", özgün ve benzersiz tasarım ile birlikte gelişmiş işlevsellik ve üstün sürüş dinamiklerini harmanlıyor.Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin dikkati çektiği tasarımda, ön kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön cama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde konumlandırılan A sütunları, sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla aynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili gömme kapı kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralar tamamlayarak aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.Honda'nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarak ürettiği ilk kompakt otomobil, şehir içi sürüşlerinde mükemmel bir verimlilik, performans ve kullanım kolaylığı dengesi sunuyor. Tam şarj ile 200 kilometreye kadar elektrikli menzil sunan "Honda e Prototype", hızlı şarj fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor. Arka aksta konumlandırılan motoruyla kompakt boyutlu elektrikli otomobil, üstün sürüş dinamikleri ve eğlenceli bir sürüş sunuyor.2019'un yaz başlarında resmi ön sipariş süreci başlayacak olan "Honda e Prototype" için şimdiden 15 bin adet ön talep alındı.Honda Avrupa, enerji yönetimini geliştiriyorHonda, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Avrupa'ya yönelik enerji yönetimi çözümleriyle ilgili planlarının ilk ayrıntılarını da paylaştı. Honda, Avrupa'daki elektrikli araç müşterilerine ve servislerine yönelik kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimi ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi hedefliyor. Honda, "Honda e Prototype" gibi bataryalı elektrikli araçlarla uyumlu çok yönlü Honda Power Manager teknolojisini daha da geliştirmek için EVTEC ile birlikte çalıştığını ve gelecek yıllarda ticarileştirmeyi planladığını açıkladı.Honda, ayrıca, iki ortakla bir anlaşma yaptığını da duyurdu. Bunlardan biri, müşterilerin elektrikli araç bataryalarının kontrol ve kapasitelerini paylaşma olanağı sağlayan, kaynak birleştirici teknolojisinde uzmanlaşmış bir şirket olan Moixa. Diğeri ise kentsel alanlarda sokak içi şarj gibi yenilikçi çözümler de dahil olmak üzere önde gelen şarj çözümleri tedarikçisi Ubitricity. Şirket bir sonraki adım olarak Londra-İngiltere ve Offenbach-Almanya teknolojileri için fizibilite çalışmaları yapacak. Gelişmelerin bu yılın sonunda duyurulması bekleniyor.Popüler seri üretim araçlarının yeni versiyonlarıCenevre'de sergilenen gelişmiş hibrit güç ve aktarma teknolojisine sahip yeni CR-V Hybrid, Avrupa'da hibrit olarak sunulan ilk Honda SUV olmasıyla dikkati çekiyor. Yeni CR-V Hybrid, geniş yaşam alanı ve çok yönlü kullanım özelliklerinin yanı sıra gelişmiş konfor, rahatlık ve bağlanabilirlik özellikleri sunuyor. Honda Hybrid Performance sistemi, iki elektrikli motor, bir Atkinson çevrimine sahip benzinli motor ve yenilikçi bir sabit vitesli şanzımandan oluşan Akıllı Çok Modlu Sürüş teknolojisine (i-MMD) sahip.Honda, ayrıca, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez yeni HR-V Sport versiyonunu da sergiledi. Yeni HR-V Sport ile birlikte 1.5-litre VTEC TURBO benzinli motor dışında yeni gelişmiş "Performance Damper" teknolojisi, dış ve iç tasarım güncellemeleri devreye giriyor. Honda, bunun dışında yeni 7 koltuklu CR-V, Honda Civic 1.0T Sportline ve Honda Jazz olmak üzere diğer modellerini de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.Modern motor sporlarının zirvesindeHonda, hibrit güç döneminde ilk kez 2019 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda iki takımla birden iş birliği yapıyor. Marka, Cenevre'deki standında 17 Mart'ta Melbourne'de start alacak Formula 1 sezonu öncesi Aston Martin Red Bull Racing ve Scuderia Toro Rosso takımlarının Honda destekli yarış otomobillerini sergiliyor.7 önemli unvan alan ve geçen yılki ilk yarıştan bu yana dünya çapında 41 yarış kazanan Civic Type R TCR ile seri üretim Civic Type R hazırlanan özel bölümde birlikte sergileniyor. Bunun dışında markanın yeni süper spor modeli Honda NSX de fuarda yer alıyor.İki teker dünyasıRepsol Honda Team'den Marc Marquez pilotajında 2018 yılında şampiyon olan Honda RC213V, Honda'nın Cenevre'deki standında hayranlarıyla buluşuyor.Yarış motosikletinin yanında "Neo Sports Cafe" tarzıyla CB1000R, efsanevi 1800 cc Goldwing Luxury Tourer ve klasik mini motosikletlerin modern yorumu olan Honda Monkey gibi ikonik seri üretim motosikletler de fuarda sergileniyor.